Американский президент Джо Байден допустил две серьезные ошибки в украинском конфликте, заявил 5 октября бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в интервью Rzeczpospolita.

«Во-первых, он еще не определил, какова наша цель в этом противоборстве — почему мы даем Киеву $50 млрд и более», — отметил он.

Вторая ошибка, по его мнению, состоит в том, что у Соединенных Штатов нет конкретной цели. Вследствие этого сложно проводить логичную политику в отношении Украины, счел Ходжес.

Военный также добавил, что зачастую за поставкой вооружения Киеву не стоит никакого плана.

2 октября администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования американского правительства.

В тот же день политолог-американист Малек Дудаков заявил, что помощь Киеву со стороны Вашингтона, которая не вошла в закон о временном финансировании правительства США, продолжится, но в меньшем объеме.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.