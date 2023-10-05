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Таможенники изъяли у «Мисс Москва – 2018» сумку и браслет за 2 млн рублей

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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У «Мисс Москва – 2018» Ксении Паленовой изъяли в аэропорту Шереметьево сумку и браслет стоимостью 2 млн рублей, сообщает источник «Известий».

Инцидент произошел 12 августа, когда девушка возвращалась из Турции в Россию. На таможне Паленову задержали и изъяли у нее браслет Cartier стоимостью €15 тыс. и сумку Hermes за €5 тыс. Вещи стоимостью около 2 млн рублей, передали на экспертизу.

Помимо этого стало известно, что Ксению хотят освободить от ответственности за нарушение таможенного законодательства России из-за передачи взятки и подделки чеков о приобретении дорогостоящих вещей.

Согласно информации источника «Известий», некий Сергей П. сообщил о том, что была передана взятка должностным лицам ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево для того, чтобы девушку освободили от ответственности.

Кроме того, в ходе следствия была также опрошена начальник следственного отдела в аэропорту Шереметьево, которая рассказала, что 27 сентября она созвонилась по телефону с начальником дознания Шереметьевской таможни для того, чтобы уточнить информацию о ходе проверки этого дела.

Во время диалога он объяснил, что в отношении Паленовой в настоящее время ведется проверка. Начальник дознания также указал, что в выписке журнала в Шереметьево какая-либо информация о контрабанде ювелирных изделий не регистрировалась.

На данный момент правоохранительными органами проводится проверка.

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Ранее, 4 сентября, шесть пар наручных часов общей суммой 10 млн рублей обнаружили у 40-летнего россиянина, прилетевшего в Казань из Дубая. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела, предусматривающих контрабанду стратегически важных товаров и уклонение от уплаты таможенных платежей.

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