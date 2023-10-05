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МВД Украины считает пропавшими без вести почти 15 тыс. бойцов ВСУ

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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На Украине считаются без вести пропавшими при особых обстоятельствах почти 15 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 октября сообщил заместитель министра внутренних дел страны Леонид Тимченко в эфире национального телемарафона.

«По состоянию на данный момент более 26 тыс. людей находятся в розыске и являются пропавшими без вести при особенных обстоятельствах», — сказал он.

Тимченко уточнил, что из 26 тыс. человек около 11 тыс. являются гражданскими, остальные 15 тыс. составляют военные.

По словам министра, МВД Украины сотрудничает с национальной полицией и главным управлением разведки. Это дает возможность правоохранителям вести соответствующий реестр и ставить на учет пропавших.

Тимченко отметил, что уже 9 тыс. семей обратились за выписками из базы данных.

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Ранее, 12 сентября, президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) озвучил потери украинской армии, которые она понесла в ходе контрнаступления. Так, была названа цифра в 71,5 тыс. человек.

В августе The New York Times сообщила, что, по подсчетам западных экспертов, Украина с начала спецоперации потеряла более 150 тыс. военнослужащих убитыми или ранеными. Кроме того, по информации издания, ежедневно на границе арестовывают в среднем 20 человек за попытки незаконно покинуть страну из-за желания избежать мобилизации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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