Регистрация иностранных граждан в 2023-2024 году — изменения

В России начали действовать новые правила миграционного учета, которые призваны упростить эту процедуру для иностранных граждан. Какие изменения произошли и как иностранцу встать на учет в 2023–2024 году, читайте в материале «Известий».

Регистрация иностранных граждан в 2023–2024 годах — что изменилось

Любой иностранец, прибывший в Россию из другой страны, должен уведомить МВД о своем месте проживания. Прежде за это отвечала принимающая сторона — работодатель, гостиница или собственник жилья. Подать уведомление лично разрешалось только в случае наличия недвижимости на территории РФ.

Теперь граждане иностранных государств могут подать уведомление о своем прибытии самостоятельно, независимо от того, владеют они жилой собственностью или нет, а также сообщать о прибытии своих несовершеннолетних детей.

Такие правила миграционного учета начнут действовать с 26 октября 2023 года после внесения поправок в Федеральный закон № 156-ФЗ о миграционном учете иностранных граждан. Однако они не будут распространяться на случаи размещения иностранного гражданина в гостиницах, домах отдыха, медицинских и социальных учреждениях.

Регистрация иностранных граждан в 2023–2024 годах — как встать на учет

Для того чтобы встать на миграционный учет, иностранцу нужно иметь личный кабинет на «Госуслугах», где необходимо будет указать адрес жилого помещения и регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Это же требование распространяется и на собственника жилья — гражданина РФ, у которого останавливается иностранец. В его личный кабинет придет заполненное им уведомление о прибытии. Хозяину нужно только подтвердить свое согласие на размещение. После этого документ будет автоматически направлен в территориальное управление по вопросам миграции МВД.

По завершении регистрации в личный кабинет иностранного гражданина придет подписанная электронной подписью отрывная часть уведомления о прибытии в место пребывания (регистрации). Эту отрывную часть можно распечатать и носить при себе.

Также на учет можно встать в МФЦ. В этом случае подать заявление о регистрации иностранного гражданина по месту пребывания должен лично собственник жилья. Еще можно напрямую обратиться в МВД.

Регистрация иностранных граждан в 2023–2024 годах — какие документы нужны

При подаче уведомления о прибытии через личный кабинет на «Госуслугах» иностранный гражданин должен приложить копии следующих документов:

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность,

миграционной карты,

документа, подтверждающего, что жилье находится в собственности у принимающей стороны,

отрывной части предыдущего бланка уведомления о прибытии,

договора найма жилого помещения, если он был заключен между иностранцем и принимающей стороной,

документы, подтверждающие родство, при подаче электронного уведомления на детей.

В случае постановки на миграционный учет в МФЦ, принимающей стороне нужно заполнить заявление, паспорт и документ на жилплощадь.

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