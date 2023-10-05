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Аналитики оценили увеличение госдолга США до $33,442 трлн

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Фото: Getty Images/Jemal Countess/Stringer
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Аналитики УК «Альфа-Капитал» 5 октября прокомментировали «Известиям» информацию о том, что государственный долг США вырос за сутки на $275 млрд.

«Текущие темпы роста госдолга для экономики США действительно серьезные. Однако для самой экономики рост задолженности на таком уровне не несет ничего критичного. Здесь важна способность государства обслуживать свой долг, а с этим у США обычно проблем не возникает. Вполне возможно, что политики сейчас столкнутся с проблемой дальнейшего расширения госдолга, но с финансовой точки зрения здесь нет существенной проблемы», — сказали эксперты.

На данный момент совокупный государственный долг США составляет $33,442 трлн, обновив тем самым очередной рекорд. Резкое повышение задолженности США связано с началом в стране с 1 октября нового финансового года.

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Предыдущего рекорда в $33 трлн американский госдолг достиг 19 сентября, сообщалось в отчете министерства финансов США. В начале июня президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о повышении потолка государственного долга для избежания в стране дефолта.

Еще в январе министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о риске глобального финансового кризиса из-за отсутствия возможности американских властей платить по своим обязательствам. 19 января Йеллен сообщила, что минфин США задействовал чрезвычайные меры, для того чтобы избежать дефолта в связи с достижением потолка госдолга.

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