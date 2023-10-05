Дебошир объяснил нападение с вилкой на пассажира рейса Бангкок — Москва

Дебошир, ударивший пассажира рейса Бангкок – Москва вилкой, объяснил свой поступок тем, что хотел избавиться от него. Об этом он рассказал на записи, которая есть в распоряжении «Известий».

«Я вилку приготовил, он еще дернулся, я просто встал и решил его замочить. Не замочить, а ткнуть в него. Я думал, что я его ткну, и он исчезнет, провалится куда-то вниз, в бесконечность», — сказал он во время рейса.

Злоумышленник в момент признания уже был связан членами экипажа. Отмечается, что он нанес три удара металлической вилкой по своему соседу.

Ранее в этот день компания «Аэрофлот» рассказала, что пьяный пассажир набросился на других людей с вилкой во время рейса Бангкок — Москва. Инцидент произошел 4 октября.

По ее данным, пассажир «грубо нарушил правила поведения на борту», создал конфликтную ситуацию с другим человеком и нанес ему телесные повреждения. После приземления дебошир был передан сотрудникам правоохранительных органов.