Крашенинников: в Госдуму внесли проект с поправками в закон о выборах президента

Поправки в закон о президентских выборах в России внесены в Госдуму. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил журналистам глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, законопроект был необходимым элементом в системе, так как он синхронизирует изменения в избирательном законодательстве.

Поправка закрепляет правило, что в случае появления у кандидата судимости вводится обязанность представить в избирательную комиссию сведения об этом в письменной форме.

«Предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Так, ее могут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей», — отметил соавтор законопроекта.

Он также указал, что законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта РФ и местного бюджета подготовки и проведения выборов президента РФ, а также регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий.

Вместе с Крашенинниковым законопроект внесли глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и группа из четырех сенаторов и депутатов.

Крашенников добавил, что, согласно действующему законодательству, выборы президента в РФ должны пройти в марте 2024 года. Окончательное решение о дате проведения голосования примет Совет Федерации в декабре 2023-го, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 3 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии каких-либо сведений о возможном старте президентской кампании в ноябре.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах главы государства, призвал дождаться решения парламента об их назначении.

До этого, 21 февраля, Путин в ходе послания Федеральному собранию заверил, что выборы 2024 года пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических конституционных процедур.