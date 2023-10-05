Вице-президент ПСБ оценил перспективы развития платформы «Содружество»

К 2025 году платформа «Содружество» может стать крупнейшей образовательной площадкой по финансовой безопасности в России и странах СНГ, считает Алексей Назаров, вице-президент ПСБ.

«Одной из главных целей платформы является формирование кадрового резерва в сфере финансовой безопасности для российских вузов и индустриальных игроков, именно поэтому мы уделяем большое внимание созданию сервисов профессионального тестирования и карьерного развития при участии работодателей», — сказал Назаров в рамках III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Сочи.

По его словам, до конца текущего года на платформе, оператором которой выступает ПСБ, появятся тренажеры для подготовки к олимпиадам, а также станет доступен функционал профориентационного тестирования и карьерных траекторий, которые позволят составить индивидуальный план обучения. Еще там подключат сервисы для общения пользователей. В следующем году с помощью платформы «Содружество» можно будет зарегистрироваться на Международную Олимпиаду по финансовой безопасности.

Благодаря развитию площадки, добавил Назаров, к 2025 году аудитория проекта может увеличиться до 70 тыс. человек, включая школьников и студентов из стран СНГ и БРИКС.

«Содружество» — социально-образовательный ресурс, где собрана актуальная информация в сфере финансовой безопасности для школьников, студентов и профессионалов. Платформа создана в 2022 году при участии ПСБ, Росфинмониторинга, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Физического института имени П.Н. Лебедева РАН и РУДН имени Патриса Лумумбы.