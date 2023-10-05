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Эксперт оценил решение о сокращении демпферных выплат нефтяным компаниям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Решение практически в два раза сократить выплаты по демпферу за сентябрь для нефтяных компаний привело к разбалансировке топливного рынка в России и вызвало скачок внутренних цен на нефтепродукты, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. Свое мнение он высказал в колонке на сайте «Независимой газеты».

По его словам, выплаты компаниям за сдерживание внутренних цен на топливо (топливный демпфер) «идут как часть возврата из выплачиваемого нефтяниками же НДПИ в бюджет страны». «Легко посчитать, что в январе-сентябре нефтяники выплатили в бюджет РФ 5,038 трлн рублей налога на НДПИ. Таким образом, в виде демпфера государство вернуло компаниям лишь 22,6% от этой суммы. А если учесть таможенные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, которые за девять месяцев составили 262 млрд рублей, то это соотношение будет еще меньшим», — рассуждает Крутаков.

Кроме того, продолжает он, НДПИ взимается только с добывающих компаний, а эффект от демпферных выплат для сдерживания внутренних цен получают все сбытовые компании — то есть вертикально-интегрированные компании (ВИНК) за свой счет субсидируют так называемые независимые сети АЗС.

Эксперт напомнил, что «налоговая нагрузка на нефтяную отрасль России составляет беспрецедентные для всего мира 78%». «Общий уровень изъятий с учетом роста затрат на транспорт, электроэнергию и ставки банковских кредитов составляет свыше 90%. Только одна компания «Роснефть» за 2022 год заплатила в бюджет РФ свыше 4 трлн рублей, за последние пять лет — 18 трлн рублей», — отметил Крутаков.

Он обратил внимание, что выплаты по демпферу в сентябре компенсируются только экспортной пошлиной, которую нефтяники заплатили в этом году, без учета НДПИ. «Релевантным показателем является 38-процентное падение выплат по демпферу за январь-сентябрь 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года», — заключил автор колонки.

По данным Минфина, в январе — сентябре этого года нефтяным компаниям было выплачено по демпферному механизму 1,138 трлн рублей — на 60,7% больше по отношению к августу. В сентябре выплаты достигли рекордных 298,7 млрд рублей. При этом с 1 сентября механизм был скорректирован, выплаты должны были сократиться в два раза. Однако оптовые цены на бензин и дизель начали резко расти, и правительству пришлось запретить экспорт нефтепродуктов из России. Из-за этого теперь планируется увеличить объем компенсаций нефтяникам.

Механизм демпфера был разработан в 2018 году. Он действует следующим образом: при повышении цен на нефть компании получают субсидию из бюджета для сдерживания розничной цены топлива на внутреннем рынке.

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