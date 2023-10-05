Украина не сможет в скором времени присоединиться к Евросоюзу (ЕС), поскольку страна коррумпирована во всех сферах. Об этом 5 октября заявил бывший глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

«Несмотря на все усилия, она не может быть присоединена [к ЕС], ей нужны масштабные внутренние реформы», — сказал он в беседе с газетой Augsburger Allgemeine.

Юнкер выразил мнение, что альянсу не стоит давать ложных надежд Украине, что она немедленно сможет стать членом союза. По его словам, при этом перспектива частично присоединиться к ЕС должна сохраниться как для украинской стороны, так и для Молдавии.

Экс-глава ЕК отметил, что у союза уже был неудачный опыт с новыми членами. Он указал, что подобное не должно снова повториться, пишет «Газета.Ru».

3 октября газета Politico сообщила, что Евросоюз готовится к официальным переговорам с Украиной по ее вступлению в блок. Издание написало, что официальное объявление ожидается уже в декабре.

Накануне, 4 октября, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Тогда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова Мишеля, указав на веру ЕС в существование Киева до этого времени.

Позднее, 5 октября, газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата написала, что президент Европейского совета назвал случайный и не имеющий смысла срок вступления Украины в Евросоюз.

В этот же день депутат Европарламенте рассказал «Известиям», что Киев не сможет вступить в ЕС в ближайшее время. Он уточнил, что страна не соответствует необходимым критериям, особенно с точек зрения борьбы с коррупцией, финансовой стабильности и функционирования институтов внутри государства.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В июне того же года Украине согласовали статус кандидата в альянс.

На данный момент кандидатами на вступление в Евросоюз являются семь стран: Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.