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Эксперт допустил дальнейшее снижение стоимости нефти Brent

Эксперт Соболев допустил снижение стоимости нефти Brent до $75-80 за баррель
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Martin Wagner
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До конца года ожидается коррекция нефти в районе $75–80 за баррель Brent. Об этом 5 октября «Известиям» заявил начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

«Рынок нефти завершил ралли с летних минимумов $71,5 по марке Brent, отыграв позитивный фактор от совместного сокращения добычи Саудовской Аравии и РФ», — сказал он.

Эксперт отметил, что теперь на первый план выходят риски мировой экономической рецессии, связанные с высокими процентными ставками главных ЦБ и дальнейшим разгоном инфляции из-за высоких цен на углеводороды.

«В таких условиях традиционно растет доллар против всех мировых валют, что оказывает дополнительное давление в секторе рынка Commodities, в том числе и на нефть. До конца года ожидаем коррекцию нефти в районе $75–80 за баррель Brent, курс рубля до конца недели, вероятно, сохранит торговые рамки 97–101,70 рубля за доллар с давлением на верхнюю границу», — сказал Соболев.

Рынок «Форекс» демонстрирует устойчивый растущий тренд доллара на фоне постепенного выхода инвесторов из рисковых активов и обвала казначейских облигаций США (трежерис) до минимумов 2008 года, добавил специалист.

«Пока ситуацию с госдолгом США не удается стабилизировать, и доллар сохранят шансы продолжить рост в текущем месяце», — заключил собеседник «Известий».

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Ранее в этот день цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки $86 за баррель впервые с 31 августа.

1 октября СМИ сообщили о росте цен на бензин в США из-за запрета России на экспорт топлива. В связи с этим до конца 2023 года Саудовская Аравия продлила сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, в то время как Россия — на 300 тыс. баррелей.

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