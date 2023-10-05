«Известия» показали кадры работы российских военных в районе Белогоровки

Источник «Известий» 5 октября поделился кадрами работы войск РФ по зачистке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Белогоровки Луганской Народной Республики (ЛНР).

Вооруженные силы (ВС) РФ ведут работу по зачистке Белогоровки, где продолжаются бои. По противнику, который укрывался от артиллерийских обстрелов, отработали российские бойцы.

«Там еще в метрах 700 братья тоже работают, зачищают», — сказал оператор.

За кадром слышны выстрелы. Зачистка продолжается, заключил он.

Ранее, 2 октября, на краснолиманском направлении ВС РФ отразили атаки нацгвардии в районах Белогоровки и Червоной Дибровы ЛНР. Потери ВСУ составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа. Поражены самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы: Д-20 и Д-30.

Тогда же стало известно, что российская армия нанесла ракетные и артиллеристские удары по трем складам боеприпасов ВСУ в Красногоровке, Белогоровке и Краматорске.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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