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Пострадавший в пьяном ДТП подросток-мотоциклист скончался в больнице Брянска

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В больнице Брянска скончался подросток-мотоциклист, пострадавший в результате наезда легковушки с пьяным водителем за рулем. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале в четверг, 5 октября.

«По сообщению из медицинского учреждения стало известно, что юноша скончался», — говорится в сообщении ГИБДД.

Авария произошла вечером 30 сентября на улице Коминтерна в поселке городского типа Белые Берега в Брянске. 60-летний водитель ВАЗ-2112 при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу MINSK без регистрационного знака под управлением 16-летнего мальчика.

В результате столкновения подросток получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом свода черепа, травматический шок 3-й степени, тупую травму живота.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, водитель авто в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Подросток-мотоциклист передвигался без мотоэкипировки и шлема.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Водителю автомобиля «ВАЗ» суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Также в его отношении составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.37, ч. 1 ст. 12.3, ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ и сразу 10 дел по ст. 12.6 КоАП РФ за ранее допущенные нарушения ПДД, выявленные по результатам проверки водителя по СПО «Паутина».

По словам брата погибшего, мотоцикл им купили родители, ключи от него находились в свободном доступе. В отношении отца подростка составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортом лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. Также представитель несовершеннолетнего привлечен к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

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