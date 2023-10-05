Пользователи Xiaomi из России столкнулись со сбоем в работе устройств

Российские пользователи устройств Xiaomi пожаловались на массовые сбои в работе техники. Они оставили множество комментариев вечером 4 октября в официальном сообществе компании во «ВКонтакте».

Из опубликованных сообщений следовало, что произошел отказ от подключения к приложению Mi Smart Home, которое управляет умными домашними устройствами. У пользователей перестали работать роботы-пылесосы, видеокамеры и другие гаджеты.

Администраторы сообщества позднее указали, что компания работает над исправлением ситуации.

Портал DownRadar, отслеживающий проблемы с доступом к интернет-ресурсам, зафиксировал многочисленные жалобы на работу серверов Xiaomi в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Воронежской и Свердловской областях и Краснодарском крае.

Также 4 октября произошел технический сбой в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции. В связи с этим было увеличено время предоставления госуслуг по регистрации транспортных средств.

До этого, 28 сентября, произошел глобальный сбой в системе бронирования авиабилетов Leonardo. Из-за него произошло затруднение регистрации пассажиров в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота» и его дочерних компаний. В компании «Ростех» отметили, что произошла массированная DDoS-атака на систему.