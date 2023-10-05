Путин поручил правительству России изучить вопрос о строительстве Севсиба

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля по итогам августовского совещания с членами правительства.

Магистраль должна соединить ж/д сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью. По поручению российского лидера доклад о ее строительстве должен быть представлен кабмином до 1 марта 2024 года.

«Правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области — Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», — указано в документе.

Как добавляет «Газета.Ru», глава государства назначил ответственными за проект премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу Кузбасса Сергея Цивилева, гендиректора и председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова и главу Российской академии наук Геннадия Красникова.

Президент также поручил ускорить планирование по развитию инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года.

Днем ранее в Минэкономразвития рассказали «Известиям», что на региональные железнодорожные проекты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется выделить 7 млрд рублей.