Верховный суд запретил считать отказ дать доступ к смартфону доказательством вины

Верховный суд РФ счел недопустимым расценивать отказ обвиняемого предоставлять доступ к своему смартфону доказательством его вины в преступлении. Об этом стало известно 5 октября из кассационного определения Верховного суда.

В документе описана история дела жителя Волгограда Романа Касенкова. В 2020 году он был осужден на 10 лет колонии строгого режима за сбыт мефедрона в особо крупном размере. Одним из косвенных доказательств вины суды предыдущих инстанций признали его отказ предоставлять полиции пароли к своим смартфонам.

Верховный суд расценил это как нарушение Конституции РФ, согласно которой «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, при этом гражданин вправе не свидетельствовать против себя самого».

В решении суда было отмечено, что, согласно презумпции невиновности, бремя доказывания обвинения лежит на стороне обвинения, а не на самом обвиняемом.

«Таким образом, избранный Касенковым Р. А. способ защиты от предъявленного ему обвинения суды учли в качестве обстоятельства, подтверждающего его виновность, что недопустимо», — такую выдержку из решения суда приводит ТАСС.

Согласно нему, дело против Касенкова было построено вокруг факта его задержания с поличным в размере 8,5 г мефедрона. При этом судами низших инстанций не были учтены показания свидетелей и самого Касенкова об отсутствии у него умысла на сбыт наркотиков.

С учетом всех обстоятельств действия Касенкова были переквалифицированы с покушения на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере на приобретение либо хранение наркотических веществ в особо крупном размере. Так, ему был назначен срок в три года и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее, 29 августа, Верховный суд РФ дал право работодателям увольнять работника в состоянии алкогольного опьянения без медицинского освидетельствования. Решение было принято на фоне дела слесаря завода «Красный октябрь» в Санкт-Петербурге, специализирующегося на производстве силовых агрегатов для вертолетов. Руководство предприятия составило в отношении мужчины акт о нахождении на рабочем месте в нетрезвом состоянии.