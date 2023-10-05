Реклама
Прямой эфир
Общество
Россия будет искать возможность запустить Запорожскую АЭС в 2024 году
Мир
Встреча Пашиняна, Макрона, Шольца и Мишеля состоится в Гранаде
Общество
Верховный суд запретил считать отказ дать доступ к смартфону доказательством вины
Общество
Отопительный сезон начнется в Санкт-Петербурге 6 октября
Общество
В ближайшие дни в Москве может выпасть около половины месячной нормы осадков
Общество
МВД устранило сбой и возобновило работу всех ресурсов ГИБДД
Мир
Путин поздравил премьера Бангладеш со значимым этапом в строительстве АЭС
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $85 за баррель впервые с 29 августа
Политика
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Россию
Политика
Песков назвал выступление Путина на Валдае событием мирового масштаба
Экономика
ФАС потребовала от крупных компаний и независимых АЗС снизить цены на топливо
Общество
Назван победитель конкурса «Учитель года — 2023»
Экономика
«Газпром» возглавил рейтинг российских компаний по чистой прибыли
Мир
Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании экс-главы Карабаха

Верховный суд запретил считать отказ дать доступ к смартфону доказательством вины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд РФ счел недопустимым расценивать отказ обвиняемого предоставлять доступ к своему смартфону доказательством его вины в преступлении. Об этом стало известно 5 октября из кассационного определения Верховного суда.

В документе описана история дела жителя Волгограда Романа Касенкова. В 2020 году он был осужден на 10 лет колонии строгого режима за сбыт мефедрона в особо крупном размере. Одним из косвенных доказательств вины суды предыдущих инстанций признали его отказ предоставлять полиции пароли к своим смартфонам.

Верховный суд расценил это как нарушение Конституции РФ, согласно которой «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, при этом гражданин вправе не свидетельствовать против себя самого».

В решении суда было отмечено, что, согласно презумпции невиновности, бремя доказывания обвинения лежит на стороне обвинения, а не на самом обвиняемом.

«Таким образом, избранный Касенковым Р. А. способ защиты от предъявленного ему обвинения суды учли в качестве обстоятельства, подтверждающего его виновность, что недопустимо», — такую выдержку из решения суда приводит ТАСС.

Согласно нему, дело против Касенкова было построено вокруг факта его задержания с поличным в размере 8,5 г мефедрона. При этом судами низших инстанций не были учтены показания свидетелей и самого Касенкова об отсутствии у него умысла на сбыт наркотиков.

С учетом всех обстоятельств действия Касенкова были переквалифицированы с покушения на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере на приобретение либо хранение наркотических веществ в особо крупном размере. Так, ему был назначен срок в три года и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Превышение градуса: в России разрешили увольнять за пьянство без медосвидетельствования
​​​​​​​Решение в пользу работодателей вынес Верховный суд России

Ранее, 29 августа, Верховный суд РФ дал право работодателям увольнять работника в состоянии алкогольного опьянения без медицинского освидетельствования. Решение было принято на фоне дела слесаря завода «Красный октябрь» в Санкт-Петербурге, специализирующегося на производстве силовых агрегатов для вертолетов. Руководство предприятия составило в отношении мужчины акт о нахождении на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023