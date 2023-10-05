Отопительный сезон начнется в Санкт-Петербурге 6 октября

Отопительный сезон в Санкт-Петербурге начнется 6 октября в 12:00, все городские здания перейдут к регулярному теплоснабжению. Об этом в четверг, 5 октября, сообщила городская администрация на своем сайте.

«С этого дня все исполнители коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных жилых домах обязаны перейти на регулярное отопление», — говорится в сообщении.

Решение о запуске постоянного отопления вызвано ожидающимся устойчивым похолоданием, объяснили в администрации.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил жителей, что теплоснабжающие организации и жилищно-коммунальные хозяйства к отопительному сезону полностью готовы.

«Необходимые запасы топлива сделаны. Зимой в домах петербуржцев будет тепло и комфортно», — приводятся на сайте слова Беглова.

26 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о готовности столицы к предстоящему отопительному сезону. Было проверено и подготовлено к осенне-зимнему периоду свыше 74 тыс. объектов, в том числе 34,6 тыс. жилых домов, уточнил он. 2 октября заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что поэтапный процесс начала подачи тепла в столице начнется 3 октября и займет пять дней.