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Звезде фильма «Мэри Поппинс» Глинис Джонс исполнилось 100 лет

Звезде британского фильма «Мэри Поппинс» актрисе Глинис Джонс исполнилось 100 лет
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Фото: kino-teatr.ru
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Британской актрисе, звезде мюзиклов Глинис Джонс исполнилось 100 лет, сообщил 5 октября портал The oldie.

Джонс родилась в Южной Африке, родители перевезли ее в Великобританию в возрасте пяти лет.

После появления в хоре нескольких мюзиклов Вест-Энда актриса дебютировала на большом экране вместе с Ральфом Ричардсоном в политической драме 1938 года «Южный райдинг».

Кинозрителям она запомнилась по роли Уинифред Бэнкс в фильме 1964 года «Мэри Поппинс» .

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Это был первый из 60 фильмов, в которых Глинис Джонс снималась примерно раз в год. Одной из последних ее ролей стал персонаж в американской комедии «Суперзвезда» (1999). Сейчас актриса живет в Голливуде, Лос-Анджелес, США.

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