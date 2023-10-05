Звезде фильма «Мэри Поппинс» Глинис Джонс исполнилось 100 лет

Британской актрисе, звезде мюзиклов Глинис Джонс исполнилось 100 лет, сообщил 5 октября портал The oldie.

Джонс родилась в Южной Африке, родители перевезли ее в Великобританию в возрасте пяти лет.

После появления в хоре нескольких мюзиклов Вест-Энда актриса дебютировала на большом экране вместе с Ральфом Ричардсоном в политической драме 1938 года «Южный райдинг».

Кинозрителям она запомнилась по роли Уинифред Бэнкс в фильме 1964 года «Мэри Поппинс» .

Это был первый из 60 фильмов, в которых Глинис Джонс снималась примерно раз в год. Одной из последних ее ролей стал персонаж в американской комедии «Суперзвезда» (1999). Сейчас актриса живет в Голливуде, Лос-Анджелес, США.