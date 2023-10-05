Боевик ВСУ получил 15 лет колонии за бросок гранаты в жилой дом в ЛНР

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) огласил приговорил боевику 111-й бригады терробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Митину, бросившего гранату в жилой дом. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает сайт Главной военной прокуратуры РФ.

Как указали в ведомстве, преступление было совершено 19 мая 2022 года в Северодонецке. Фигурант бросил гранату РГД-5 в многоквартирный дом на улице Маяковского.

«В результате взрыва гранаты и разлета ее осколков значительно пострадало жилье и имущество одного из горожан», — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба»).

Согласно решению суда, Митин будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее, 3 октября, суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил трех боевиков украинского национального полка «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) к 22 годам колонии за обстрелы жилых домов в Мариуполе.

В середине июня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело 24 предполагаемых участников нацбатальона «Азов». Подсудимые обвиняются в совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору.

В апреле Верховный суд ДНР приговорил к 16 годам колонии бойца батальона «Азов» Евгения Ткаченко за то, что тот выстрелил из гранатомета в 62-летнюю женщину. Преступление было совершено в марте прошлого года в селении Ильичевское Первомайского района ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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