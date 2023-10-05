Боррель выразил надежду на пересмотр решения США о поддержке Украины

Европейский союз увеличит объемы помощи Киеву, однако ЕС не в состоянии заменить в этом вопросе США, заявил в четверг, 5 октября, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде.

Боррель отметил, что решение американского конгресса не включать помощь Киеву в проект временного бюджета стало для него неприятной новостью.

«Этого, конечно, не ожидали, и это, конечно, не очень хорошая новость, но я надеюсь, что это не будет однозначной позицией США. Украина нуждается в поддержке Европейского Союза, которая, безусловно, будет, и мы будем ее увеличивать, но также [нуждается] и в поддержке США», — заявил дипломат.

Кроме того, он выразил надежду, что союзники Киева смогут найти возможность повлиять на Вашингтон, чтобы он пересмотрел свое решение.

Однако Боррель также подчеркнул, что Европа не сможет компенсировать Украине те объемы помощи, которые ранее поступали от США.

30 сентября конгресс США одобрил проект временного финансирования американского правительства сроком на 45 дней. Однако в документ не была включена помощь Украине, в него вошли только само финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. Позднее в тот же день соответствующий закон подписал президент США Джо Байден.

3 октября стало известно, что Украина лишилась суммы в две трети доходов из-за отказа США включить помощь Киеву во временный бюджет. К такому выводу удалось прийти благодаря данным о бюджете Украины на 2023 год, доход за который должен быть равен примерно 1,33 трлн гривен ($36 млрд).

За день до этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что помощь Киеву со стороны Вашингтона, которая не вошла в закон о временном финансировании правительства США, продолжится, но в меньшем объеме.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.