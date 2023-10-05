Аэропорт Оренбурга повысил стоимость парковки

Аэропорт Оренбурга уменьшил территорию платной парковки и повысил оплату за стоянку. Такие меры связаны с началом строительства нового терминала, сообщает пресс-служба воздушной гавани в четверг, 5 октября.

Первые 15 минут автомобиль может находиться на стоянке бесплатно. Далее, с 16 минут до одного часа, стоимость составит 250 рублей, до двух часов — 500 рублей, свыше двух часов и впоследствии каждые сутки — 600 рублей.

При этом парковка останется бесплатной для людей с ограниченными возможностями здоровья при предъявлении документов, отмечает РИА «Оренбуржье».

Оплата производится в автоматических терминалах, пишет «Урал56.Ру». Также на всей территории парковки действует ограничение скорости — 10 км/час.

Ранее в октябре сообщалось, что в Оренбурге к лету 2024 года благоустроят сквер у «Китайской стены». Он находится на пересечении улиц Чкалова и Ленинградской.