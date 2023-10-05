МВД устранило сбой и возобновило работу всех ресурсов ГИБДД

Специалисты МВД России устранили технический сбой информационных ресурсов ГИБДД, услуги предоставляются в полном объеме, говорится 5 октября в сообщении на сайте «МВД Медиа».

«В настоящее время возобновлено бесперебойное функционирование информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции, сообщили в пресс-центре МВД России», — отметили в ведомстве.

Все государственные услуги предоставляются в штатном режиме. Граждан, которые из-за сбоя не получили необходимые госуслуги, примут в подразделениях ГИБДД без очереди.

Накануне в пресс-службе МВД РФ «Известиям» сообщили, что произошел технический сбой в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции. В ведомстве попросили граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.

В сентябре 2022 года в Москве из-за технического сбоя в системе остановили выдачу водительских прав в ГИБДД.