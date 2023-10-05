Балицкий заявил о выгодной позиции артиллерии РФ в Запорожской области

Глава Запорожской области Евгений Балицкий 5 октября заявил, что российская артиллерия активно работает по противнику в районе Работино в Запорожской области.

«В принципе, Работино — это серая зона, и наши войска спокойно удерживают [позиции], с правого, с левого холма от Работино отрабатываем по противнику. Позиции имеем сегодня выгодные», — сказал он.

Глава региона пояснил, что войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в низине, где сосредоточено российское военное оборудование, что делает позиции выгодными.

«Мы находимся на холмах, противник заходит в ложбину, и мы по ложбине отрабатываем артиллерией. Позиция у нас выгодная, нас это устраивает», — заключил он.

Ранее, 3 октября, ВС РФ нанесли артиллерийские удары по позициям ВСУ на запорожском направлении, а именно в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Корреспондент «Известий» Даниил Левин пообщался с военнослужащими на указанных горячих точках.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что ВСУ провалили все попытки прорвать оборону Вооруженных сил РФ в районах Вербового и Работино. По его словам, российские войска активными действиями ослабили боевой потенциал ВСУ и нанесли им серьезный урон.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.