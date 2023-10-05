Xiaomi частично восстановила доступ к личным кабинетам пользователей после сбоя

Пользователи Xiaomi в России и Белоруссии массово пожаловались на сбои в работе техники, на данный момент доступ к личным кабинетам частично восстановлен.

Жалобы начали поступать 4 октября в районе 20:00 мск. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию сбоев в интернете Downradar. По состоянию на 12:50 четверга, 5 октября, зафиксировано свыше 2,7 тыс. жалоб. На сбои жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Воронежа, Краснодара, Казани, пишет RT. Кроме того, о неполадках сообщили также жители Минска.

Проблемы возникли с сервисами и приложениями экосистемы Mi Home, отмечает «Ридус». Так, не удается включить лампочки, пылесосы, бытовую технику. Кроме того, не работает приложение «Умный дом» и камеры видеонаблюдения Xiaomi.

Представители компании в официальном аккаунте Xiaomi.Russia в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что знают о проблеме и работают над ее устранением, пишет сайт kp.ru. Причина сбоя не называется, сообщает телеканал «360».

На данный момент доступ к личному кабинету Xiaomi у части пользователей восстановлен. Между тем некоторые по-прежнему не могут подключить к приложению «умное» устройство. Как отмечает телеканал «Звезда», у части пользователей удалились все подключенные девайсы.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН отметил, что компания экономит на российском рынке, используя всего один сервер.

«Причина в том, что у них отказал сервер. Оказалось, что компания экономит на серверах, у них нет дублирования, резервирования, то есть Россию обслуживает один сервер. Это не укладывается в голове», — отметил специалист.

По его словам, Xiaomi узнала о проблеме только из сообщений пользователей, то есть проблемы на сервере даже не отслеживаются.

В августе сбой произошел в работе магазина приложений App Store для устройств на операционной системе iOS. Большинство (90%) пользователей сообщали о невозможности открыть приложение на устройствах, отмечает ИА «Регнум».