Россияне рассказали, какие предметы прогуливали в школе

В тройку наиболее часто прогуливаемых уроков вошли физкультура (36%), музыка (34%) и иностранный язык (11%). Об этом 5 октября свидетельствуют данные исследования образовательной экосистемы «Самолетум», которые есть в распоряжении «Известий».

Самым любимым предметом в школе респонденты назвали математику (37%). Каждый пятый с удовольствием посещал уроки русского языка и литературы. Биологию среди других занятий выделили 7% опрошенных. 6% заявили, что любили ходить на информатику.

Большинство россиян (94%) помнят имя своего первого классного руководителя. Также более половины из них (51%) отметили, что учеба в младшей школе повлияла на их любовь к знаниям и дальнейшие успехи в обучении.

Описывая качества идеального школьного учителя, треть опрошенных отметили, что он должен уметь понятно и интересно объяснять материал. Каждый четвертый считает, что главное качество педагога — быть внимательным и отзывчивым к детям. 18% назвали главным умение контролировать эмоции и быть сдержанным. Такое же количество считают важным наличие чувства юмора.



Вместе с тем 78% опрошенных отметили, что хороший учитель должен любить детей, при этом 83% против того, чтобы у учителей были «любимчики».

Более трети считают, что современная школа за последние двадцать лет изменилась в лучшую сторону. 49% придерживаются обратного мнения, 13% выбрали вариант «другое», где указали, что изменилась не только школа, но и дети.

В онлайн-опросе поучаствовали 2685 пользователей в возрасте от 25 до 60 лет.

Накануне школьники назвали главные качества для учителя. Так, большинство (33%) считает, что главным качеством для преподавателя является знание своего предмета. Кроме того, 28% опрошенных желали бы, чтобы их учителя проявляли больше инициативы по внеклассному общению. 24% респондентов отметили, что хотели бы, чтобы педагоги понимали мемы.