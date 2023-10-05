Два подпольных казино ликвидировали в Иркутской области

Полиция пресекла деятельность двух подпольных интернет-казино в Иркутской области. По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело.

По данным ИА IrkutskMedia, игровые салоны были организованы в Тайшете. В ходе оперативной работы в помещениях изъяли 18 компьютеров. На них были установлены программы, позволявшие осуществлять азартные игры в интернете. Также изъяты деньги и документы, которые подтверждали ведение противоправной деятельности.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

В Мурманской области в сентябре передали в суд уголовное дело по факту организации казино в городах Полярный и Гаджиево. Обвинения предъявлены двум местным жителям, которые организовали азартные игры через интернет.