Завод медицинской продукции построят в промышленном парке «Рязанский»

В Рязанской области появится завод гигиенической и медицинской продукции. Его возводят на территории индустриального парка «Рязанский».

Таким образом, как пишет РИА «7 новостей», предприятие стало пятым резидентом, который вышел на этап подготовки земельных участков к застройке или уже приступивших к строительно-монтажным работам.

В ассортиментную линейку завода войдут бинты различного уходового назначения, послеоперационные и раневые повязки, влажные салфетки.

По словам зампреда регионального правительства Артема Никитина, которые приводит 62INFO.ru, за счет вывода на рынок отечественной продукции инвестор планирует максимально возместить уход импортных производителей и обеспечить потребителей качественными и доступными товарами.

Компания инвестирует в проект порядка 1,4 млрд рублей. В регионе будет создано 250 рабочих мест. Запуск завода запланирован на второй квартал 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области в Клепиковском районе появится первый в регионе глэмпинговый центр. Клепиковский район является весьма привлекательным с точки зрения туризма и обладает высоким потенциалом для инвестиций.