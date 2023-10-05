«НМГ Кинопрокат» представила трейлер к комедийному фильму «Вредная привычка»

Российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ), представил трейлер к полнометражной картине «Вредная привычка». Фильм производства кинокомпании «Форпост Продакшн» выйдет в широкий российский прокат 21 декабря 2023 года.

Режиссером картины выступил Митрий Семенов-Алейников («Запретная зона» и «Война. Остаться человеком»). Главные роли исполнили Ян Цапник, Антон Жижин и Александра Соловьева. К актерскому составу также присоединились звезды отечественных экранов Дмитрий Хрусталев, Агата Муцениеце, Наталья Земцова, Ирина Пегова и др.

Комедийная лента расскажет о непростой судьбе отца и сына, лишившихся в один миг дома и средств на существование. Всему виной стала вредная привычка главы семейства, из-за которой герои будут вынуждены заново искать свое место в жизни и переживут немало приключений.

Страна производства: Россия, 2023.

Производство: «Форпост Продакшн».

Формат: 2D.

Жанр: комедия.

Дата старта (Россия): 21 декабря 2023 года.

Режиссер: Митрий Семенов-Алейников.

Продюсеры: Денис Баглай, Владимир Лаптев.

Сценарий: Анна-Лиза Техменева.

Возрастные ограничения: 12+.