«НМГ Кинопрокат» представила трейлер к комедийному фильму «Вредная привычка»
Российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ), представил трейлер к полнометражной картине «Вредная привычка». Фильм производства кинокомпании «Форпост Продакшн» выйдет в широкий российский прокат 21 декабря 2023 года.
Режиссером картины выступил Митрий Семенов-Алейников («Запретная зона» и «Война. Остаться человеком»). Главные роли исполнили Ян Цапник, Антон Жижин и Александра Соловьева. К актерскому составу также присоединились звезды отечественных экранов Дмитрий Хрусталев, Агата Муцениеце, Наталья Земцова, Ирина Пегова и др.
Комедийная лента расскажет о непростой судьбе отца и сына, лишившихся в один миг дома и средств на существование. Всему виной стала вредная привычка главы семейства, из-за которой герои будут вынуждены заново искать свое место в жизни и переживут немало приключений.
Страна производства: Россия, 2023.
Производство: «Форпост Продакшн».
Формат: 2D.
Жанр: комедия.
Дата старта (Россия): 21 декабря 2023 года.
Режиссер: Митрий Семенов-Алейников.
Продюсеры: Денис Баглай, Владимир Лаптев.
Сценарий: Анна-Лиза Техменева.
Возрастные ограничения: 12+.