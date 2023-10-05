В Омске ликвидировали владельца «Шаурмафии»

В Омске ликвидировали компанию «Стрит Фуд», которая владела товарным знаком «Шаурмафия». Собственник сети заведений общественного питания работал более семи лет, согласно данным из ЕГРЮЛ.

По информации ИА «Омскрегион», сообщения о планах на продажу киосков с шаурмой появлялись с 2021 года, а уже с февраля 2023 года фирма находилась в процессе ликвидации. В августе того же года основатель сети Юрий Шиян продал ее предпринимателю Александру Плиско.

ООО владела правами на бренд «Шаурмафия» с 2018 года. Сейчас в Омске работает восемь точек общепита с таким названием. Также ликвидированная компания «Стрит Фуд» являлась лицензиатом товарного знака «Шаурмастер».

Ранее в октябре сообщалось, что в Омске на маршруты вышли еще 10 новых троллейбусов «Адмирал». Их приобрели в 2022 году на средства инфраструктурного бюджетного кредита.