Краеведческий музей в Ессентуках отремонтируют за 3,6 млн рублей

В Ессентуках (Ставропольский край) объявили торги на составление проектной документации для ремонта Историко-краеведческого музея имени Шпаковского. Начальная стоимость работ составляет 3,6 млн рублей.

По данным ИА StavropolMedia, подрядчику предстоит разработать и провести экспертизу научно-проектной документации. Прием заявок от возможных исполнителей продлится до 12 октября. Работы необходимо завершить до осени 2024 года.

Особняк на улице Кисловодской был построен в конце XIX века. Изначально он принадлежал священнику Дмитрию Карагачеву. В 1963 году был основан музей, сейчас он носит имя своего создателя — Владимира Шпаковского. Здание украшено пилястрами, на оконных проемах и входной двери установлены сандрики.

В Томской области определили подрядчика, который займется ремонтом главного дома усадьбы братьев Кухтериных. Стоимость контракта составила 16,9 млн рублей.