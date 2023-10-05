Реклама
Прямой эфир
Общество
Россия будет искать возможность запустить Запорожскую АЭС в 2024 году
Мир
Встреча Пашиняна, Макрона, Шольца и Мишеля состоится в Гранаде
Общество
Верховный суд запретил считать отказ дать доступ к смартфону доказательством вины
Общество
Отопительный сезон начнется в Санкт-Петербурге 6 октября
Общество
В ближайшие дни в Москве может выпасть около половины месячной нормы осадков
Общество
МВД устранило сбой и возобновило работу всех ресурсов ГИБДД
Мир
Путин поздравил премьера Бангладеш со значимым этапом в строительстве АЭС
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $85 за баррель впервые с 29 августа
Политика
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Россию
Политика
Песков назвал выступление Путина на Валдае событием мирового масштаба
Экономика
ФАС потребовала от крупных компаний и независимых АЗС снизить цены на топливо
Общество
Назван победитель конкурса «Учитель года — 2023»
Экономика
«Газпром» возглавил рейтинг российских компаний по чистой прибыли
Мир
Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании экс-главы Карабаха

Нападавшего на девушек «маньяка в балаклаве» задержали в Липецке

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке задержали молодого человека, нападавшего на девушек. Им оказался 18-летний местный житель. Во время нападений он прятал лицо под маской.

Два случая нападения зафиксированы в 27-м и 28-м микрорайонах Липецка. На 15-летнюю девушку парень набросился на пешеходной дорожке у жилого дома на улице Хорошавина. У нее зафиксированы ушибы мягких тканей головы.

Вторую, 18-летнюю жертву, подозреваемый настиг в лифте жилого дома. Ей удалось вырваться и сообщить в полицию. Девушка госпитализирована с многочисленными травмами лица, пишет Lipetskmedia.

В кармане молодого человека полиция нашла предмет, похожий на нож. Возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Как отмечает GOROD48, слухи о «маньяке в балаклаве» распространялись в соцсетях Липецка в течение последних нескольких дней. В родительских чатах сообщалось, что преступник выкалывает жертвам глаза и насилует.

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что барнаульского маньяка Виталия Манишина подозревают в смерти еще четырех человек, тела которых были найдены в Калманском районе города. Следствие установило, что четыре убийства произошли с 1999 по 2000 год. До этого три трупа девушек были найдены в 2000 году рядом с трассой Барнаул — Рубцовск. Барнаульского маньяка задержали в мае 2023 года. Более 30 лет его не удавалось найти, и убийца находился на свободе. Им оказался экс-замглавы администрации Калманского района.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023