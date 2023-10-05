Нападавшего на девушек «маньяка в балаклаве» задержали в Липецке

В Липецке задержали молодого человека, нападавшего на девушек. Им оказался 18-летний местный житель. Во время нападений он прятал лицо под маской.

Два случая нападения зафиксированы в 27-м и 28-м микрорайонах Липецка. На 15-летнюю девушку парень набросился на пешеходной дорожке у жилого дома на улице Хорошавина. У нее зафиксированы ушибы мягких тканей головы.

Вторую, 18-летнюю жертву, подозреваемый настиг в лифте жилого дома. Ей удалось вырваться и сообщить в полицию. Девушка госпитализирована с многочисленными травмами лица, пишет Lipetskmedia.

В кармане молодого человека полиция нашла предмет, похожий на нож. Возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Как отмечает GOROD48, слухи о «маньяке в балаклаве» распространялись в соцсетях Липецка в течение последних нескольких дней. В родительских чатах сообщалось, что преступник выкалывает жертвам глаза и насилует.

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что барнаульского маньяка Виталия Манишина подозревают в смерти еще четырех человек, тела которых были найдены в Калманском районе города. Следствие установило, что четыре убийства произошли с 1999 по 2000 год. До этого три трупа девушек были найдены в 2000 году рядом с трассой Барнаул — Рубцовск. Барнаульского маньяка задержали в мае 2023 года. Более 30 лет его не удавалось найти, и убийца находился на свободе. Им оказался экс-замглавы администрации Калманского района.