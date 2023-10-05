Потепление спрогнозировали в Еврейской автономной области в выходные

Хабаровский край и Еврейская автономная область опять оказались во власти циклона. Синоптики прогнозируют прекращение осадков к выходным.

5 и 6 октября дожди и ливни пройдут в большинстве районов. На севере не исключено выпадение мокрого снега. Скорость ветра достигает 15–20 м/с. Об этом сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на Хабаровское УГМС.

В субботу осадки прекратятся, начнется рост атмосферного давления. Скорость ветра снизится до 7–12 м/с. В горах в ночные часы температура составит до –2…–7 градусов, днем воздух прогреется до +7 градусов на севере и до +15 градусов на остальной территории. В воскресенье температура составит +15 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали первый снег на территории Липецкой области. Регион окажется во власти холодного фронта, который приближается с запада. К выходным температура упадет до –2 градусов.