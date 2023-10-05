Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем учителя столичных педагогов. Об этом он написал в своем Telegram-канале в четверг, 5 октября.

Чиновник подчеркнул, что во все времена профессия учителя была важнейшей. По словам Собянина, педагоги не просто передают детям накопленные знания, но также помогают им расширять кругозор, раскрывать таланты и способности, помогают правильно выбрать будущую профессию, отмечает сайт aif.ru.

Особую благодарность мэр выразил ветеранам педагогического вуза, которые внесли большой вклад в воспитание и обучение нескольких поколений и передали свой бесценный опыт нынешним учителям, пишет НСН.

«Сегодня московская школа динамично развивается, сочетая традиции и новаторство, уникальное наследие отечественного просвещения и современные технологии», — подчеркнул чиновник.

Каждый год московские школьники занимают первые места на международных и всероссийских олимпиадах, а также поступают в ведущие вузы России, отмечает агентство городских новостей «Москва».

«И в этом огромная заслуга наших учителей — лучших в России и одних из самых лучших в мире», — подчеркнул Собянин.

Он пожелал педагогам крепкого здоровья и новых достижений, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день с профессиональным праздником поздравил педагогов президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что это не просто профессия, а целая миссия. Президент подчеркнул, что труд, терпение и поддержка педагогов помогают ученикам раскрыть свои способности и лучшие человеческие качества, пишет RT.

Также 5 октября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил руководителей, преподавателей и сотрудников образовательных учреждений российского военного ведомства с Днем учителя. Он добавил, что в этом году к учебе в сентябре приступили воспитанники более 70 учебных учреждений Минобороны, отмечает телеканал «Звезда».