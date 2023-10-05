Минобороны РФ показало кадры уничтожения американской САУ Paladin в зоне СВО

Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США на артемовском направлении. Кадры ликвидации техники в четверг, 5 октября, опубликовало Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что САУ Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразили артиллеристы Южной группировки российских войск.

«После точного попадания у натовской самоходки сдетонировал боекомплект, что привело к полному ее уничтожению», — уточнили в МО РФ.

Ранее в этот день российское Минобороны показало работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». В частности, удары наносились по опорному пункту ВСУ и скоплению живой силы противника на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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