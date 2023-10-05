В ЛНР выдан первый льготный агрокредит

ПСБ выдал первый льготный кредит сельхозтоваропроизводителю в Луганской народной республике. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Финансирование на пополнение оборотных средств получило предприятие, которое занимается растениеводством.

Как отметил управляющий Луганским филиалом ПСБ Дмитрий Чайкин, «для экономики новых регионов, как и для всей России, отрасль АПК, обеспечивающая продовольственную безопасность страны, имеет особое значение». «Важную роль в поддержке производителей сельскохозяйственной продукции играет банковская сфера», — подчеркнул он.

По его словам, представители агропромышленного комплекса новых регионов могут получить финансирование не только на пополнение оборотного капитала, но и на инвестиционные цели — для приобретения оборудования и техники, на строительство и модернизацию производства. «Агропромышленное кредитование послужит дополнительным импульсом развития одной из базовых для региона отраслей хозяйства», — добавил Чайкин.

В ПСБ пояснили, что финансирование, полученное предприятием АПК на пополнение оборотных средств, можно направить на проведение сезонных посевных работ, уборочную кампанию, покупку горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники и оборудования, оплату электроэнергии.