Девятый случай бешенства выявили ветеринары в Псковской области

В Псковской области ветеринары выявили антиген бешенства у енотовидной собаки. Исследование проб патологического материала животного проводили специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики.

В облветлаборатории Псковскому агентству информации рассказали, что анализы взяли в рамках государственного эпизоотологического мониторинга. С начала года это девятый положительный случай.

Специалисты напомнили, что болезнь поражает центральную нервную систему животного и всегда заканчивается его гибелью. Чаще всего они заражаются от других животных, через контакт слизистых оболочек или травмированной кожи со слюной животного, пишет Псковская лента новостей.

Ранее, в мае, сообщалось, что жительница Пскова потеряла кота, и спустя некоторое время он вернулся, зараженный бешенством. Позже кот умер.