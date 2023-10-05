Уголовное дело возбудили из-за загрязнения двух рек в Красноярском крае

Уголовное дело возбудили по факту загрязнения рек Чулым и Быстрая в Ачинске (Красноярский край). Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на прокуратуру.

Информация о странном цвете речной воды появилась летом. В ходе анализа было установлено, что в воде более чем в 50 раз превышена допустимая концентрация алюминия и марганца. Кроме того, в 13 раз превышена концентрация железа.

В рамках расследования уголовного дела будут установлены источник загрязнения, а также виновные лица. Прокуратура намерена добиться компенсации причиненного природе ущерба.

В Мурманске прокуратура добилась ликвидации свалки около Териберской трассы. На участке скопились покрышки, аккумуляторы, строительные материалы, мебель и пластик.