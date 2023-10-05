Авиадебошир набросился на пассажира на борту рейса Бангкок — Москва

Во время рейса Бангкок — Москва компании «Аэрофлот» пьяный пассажир набросился на других людей с вилкой. Об этом 5 октября сообщили «Известиям» в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел 4 октября. Авиадебошир напал на мужчину, который сидел впереди него.

«В целях обеспечения безопасности полета бортпроводниками были применены средства сдерживания», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что пассажир «грубо нарушил правила поведения на борту», создал конфликтную ситуацию с другим человеком и нанес ему телесные повреждения.

После приземления дебошир был передан сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее, 26 сентября, пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СКФО сообщила, что пассажир самолета, следовавшего рейсом из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды, скончался после потасовки на борту.