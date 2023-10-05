Три самых длинных участка дорог отремонтировали в Подмосковье

В Московской области завершили ремонт трех самых протяженных дорог этого сезона. Они расположены в трех городских округах. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как поясняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», речь идет о дороге в Рузском округе — от улицы Социалистической в черте города до улицы Майора Алексеева в поселке Колюбакино. Протяженность нового покрытия составляет порядка 29 км.

В Раменском округе привели в порядок участок от улицы 8 Марта в деревне Клишева до трассы А-107. Его протяженность — более 17 км. Также порядка 17 км обновили в городском округе Истра, от ЦКАД до Павловской Слободы.

В региональном минтрансе сообщили, что на этих трех участках заменили покрытие, укрепили обочины, а сейчас наносят разметку.

В конце сентября сообщалось о начале нового этапа переселения в новые дома жильцов тех домов, которые были признаны аварийными в 2022 году. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».