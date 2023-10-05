Чудотворный образ Казанской Божией Матери привезут в Мичуринск

В город Мичуринск Тамбовской области в пятницу, 6 октября, доставят Казанскую Коробейниковскую икону Божией Матери. Ее встретят в Боголюбском кафедральном соборе.

Образ будет доступен до 11 октября. Молебны будут совершаться ежедневно в период пребывания святыни.

ИА «ОнлайнТамбов.ру» поясняет, что Казанская Коробейниковская икона Божией Матери является чудотворным образом, явленным в Сибири. С начала XX века она была в Богородице-Казанском храме, построенном в 1902 году в селе Коробейниково в Алтайском крае.

Однако в 1938 году храм разграбили и превратили в зернохранилище. Образ спасла местная жительница Ольга Перегудова. Он был сильно поврежден, но через некоторое время обновился и засиял новыми красками.

Икона хранилась в нескольких семьях, но в 1994 году ее вернули в село Коробейниково.