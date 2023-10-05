Пятеро жителей Горловки пострадали при обстреле ВСУ

Пятеро мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 октября сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

Он уточнил, что ВСУ нанесли удар по Никитовскому району. Три снаряда разорвались около Гольмовского поворота.

Днем ранее ВСУ за час пять раз обстреляли Горловку, с 9:15 до 10:15 мск боевики выпустили 18 снарядов калибра 152 мм.

Ранее, 2 октября, украинские боевики несколько раз обстреляли Горловку кассетными снарядами 155-миллиметрового натовского калибра. Также велся обстрел из реактивной системы залпового огня.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.