Пять дел возбудили после пропажи солярки в саратовском МЧС

В Саратовской области возбудили сразу пять уголовных дел по факту пропажи дизельного топлива в ГУ МЧС по региону. Действия должностных лиц квалифицируются по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на источники в органах внутренних дел, по предварительным данным, на причастность к исчезновению топлива проверяют начальника пятой пожарно-спасательной части и пожарного, подчиненных подполковника внутренней службы и главы третьего пожарно-спасательного отряда МЧС.

В подразделениях МЧС провели инвентаризацию. Выявлена недостача, которую оценили в 2,7 млн рублей. При этом источник отметил, что служебная проверка по этим обстоятельствам не назначена.

Агентство пишет, что ранее подполковник и пожарный упоминались в контексте расследования дела по аналогичной статье. Речь шла об исчезновении в 2022 году 5 тыс. т дизтоплива. Однако в июле этого года их отпустили из-под домашнего ареста.