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Победитель «Учителя года» рассказал о роли своей супруги в конкурсе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Учитель года России» Олег Янковский 5 октября рассказал «Известиям», что принять участие в конкурсе ему предложила супруга.

«Я чувствовал некий спад творческий. Мне казалось, что я вижу горизонты своей профессии. <...> Супруга, которая в прошлом году участвовала в нем и получила хорошие эмоции, предложила мне [поучаствовать]. Я согласился», — поделился он.

По словам педагога, еще на начальном этапе соревнования он почувствовал, как пересобрал себя.

«Я пересмотрел весь свой педагогически инструментарий и понял, что многое из этого может быть применимо для современной педагогики», — отметил победитель конкурса.

Янковский преподает в маленькой школе, в которой числится около 100 учеников.

«Мы с ними практически индивидуально работаем, потому что классы от одного до 14 человек. Это позволяет и спросить каждого ребенка на уроке, и понять, какие у него дефициты», — рассказал учитель.

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Победитель конкурса «Учитель года 2023» был объявлен ранее в этот день. Олег Янковский является преподавателем русского языка и литературы в общеобразовательной школе при посольстве РФ в Иране.

Приз — «Большой хрустальный пеликан» и премия в размере 1 млн рублей.

Данный конкурс проводится в 34-й раз. В 2023 году заключительный этап состязания прошел в Московской области. «Учитель года» проводится среди преподавателей общеобразовательных школ и лицеев. Каждый год его участниками становятся более 100 тыс. учителей. Он направлен на выявление, поддержку и поощрение талантливых педагогов, а также на распространение их опыта.

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