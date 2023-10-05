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Жители Якутии отдали мошенникам больше 6 млн рублей за неделю

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За минувшую неделю в Якутии зарегистрировано 12 случаев мошенничества. Потерпевшие лишились 6,2 млн рублей.

В Алданском районе пострадала 89-летняя женщина. Пенсионерке на домашний телефон поступил звонок якобы от ее внучки. Собеседница сообщила, что совершила ДТП и сбила человека. Затем к разговору подключился мужчина, который обещал «уладить вопрос» за 80 тыс. рублей. Об этом пишет ИА YakutiaMedia. Пенсионерка завернула купюры в полотенце и передала деньги курьеру.

Еще одной жертвой такого типа мошенничества стала 85-летняя жительница Алдана. Она отдала 900 тыс. рублей.

В Ленском районе пострадала 17-летняя девушка, которая проживает с дедушкой. Сначала злоумышленники по телефону пытались убедить пенсионера перевести средства на «безопасный» счет, чтобы на его имя никто не мог оформить кредит. Мужчина прервал разговор. На всякий случай пенсионер перевел деньги на счет внучки. Через некоторое время мошенники вновь начали названивать мужчине, на этот раз от имени ФСБ. Разговор с ними решила вести сама девушка. За несколько часов собеседник убедил потерпевшую перевести на посторонний счет 991 тыс. рублей.

По каждому факту мошенничества проводится проверка.

В Иркутской области пенсионерка лишилась 1,6 млн рублей из-за мошенников. 70-летняя женщина поверила, что разговаривает с сотрудницей компании мобильного оператора.

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