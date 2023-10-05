Двое погибли в ДТП на трассе в Татарстане

В Татарстане в четверг утром, 5 октября, произошло смертельное ДТП. На трассе в Чистопольском районе республики столкнулись два легковых автомобиля. Два человека погибли.

Как сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на Госавтоинспекцию Татарстана, водитель Toyota превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Лада».

В результате погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. В случившемся разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 октября один человек погиб в Москве в результате столкновения легкового Mercedes-Benz с грузовиком «КамАЗ». Иномарка оказалась под грузовиком. Водитель погиб. Причины смертельной аварии устанавливаются.