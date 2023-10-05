Женщину — курьера телефонных мошенников задержали в Хабаровске

В Хабаровске полиция задержала 26-летнюю женщину, которая подозревается в оказании курьерских услуг телефонным мошенникам. Она забрала у 77-летнего пенсионера 2 млн рублей.

По данным МВД, ранее злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные деяния. Женщину приговорили к условному сроку за семь фактов помощи телефонным мошенникам. Задержанная сообщила, что в этот раз она сама связалась через мессенджер с неизвестными и попросила найти варианты заработка, не связанные с совершением преступлений. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Женщина считала, что стала менеджером криптобиржи. Собеседники убедили, что ей потребуется встречаться с клиентами и собирать наличные. Женщина забрала 2 млн рублей у пенсионера, встретившись с ним в магазине.

По данному факту возбуждено уголовное дело. С подозреваемой взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В Самарской области полиция проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении 51-летнего мужчины. Он перевел на посторонние счета больше 4 млн рублей.