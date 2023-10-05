Сроки начала отопительного сезона определили в Приморье

Тернейский и Партизанский районы Приморского края раньше остальных муниципалитетов начнут отопительный сезон. Тепло будет поступать в социальные учреждения и жилые дома в ближайшее время.

По данным ИА PrimaMedia, к отопительному сезону подготовлено больше 800 котельных. Традиционно решение о запуске тепла принимают местные власти, исходя из прогноза. На данный момент в Приморье сохраняется теплая погода, однако в скором времени ожидается похолодание.

Перед началом сезона специалисты провели ремонт теплотрасс и бойлерных, выполнили опрессовку внутридомовых систем. Наиболее масштабные работы выполнены во Владивостоке, на некоторых участках они продолжаются. По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, самыми проблемными считаются Первомайский и Фрунзенский районы, где специалисты меняют десятки километров ветхих труб.

4 октября отопительный сезон стартовал на территории Брянска. Запуск котельных займет пять дней в соответствии с графиком.