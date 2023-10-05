Карантин ввели в Дебесском районе Удмуртии из-за опасных жуков

Карантин ввели в Дебесском районе Удмуртии из-за нашествия жуков-вредителей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Специалисты обнаружили очаги распространения малого и большого черного елового усача во время мониторинга района, пишет ИА «Сусанин».

В соответствии с требованиями закона было решено установить карантинный фитосанитарный режим, чтобы локализовать очаги и не дать вредителям распространяться. Его ввели в границах земель лесного фонда, в лесах и нижних складах лесопромышленных предприятий на площади 11 534,49 га.

Ранее в октябре сообщалось, что полчища невосприимчивых к дезинсекции тараканов атаковали Бийск. У жителей города была возможность предотвратить нашествие насекомых, но они сами ее упустили.