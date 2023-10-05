Девятилетний мальчик спас двоих детей из воды на Алтае

В Алтайском крае в Залесовском округе девятилетний мальчик спас из воды двоих детей. Все трое живы, об их состоянии не сообщается.

Как пишет altapress.ru, инцидент произошел 29 сентября. Четырехлетний мальчик с пятилетней сестрой хотели помыть в местной реке руки. Однако они не удержались на крутом склоне и соскользнули в воду.

Девочка успела ухватиться за куст и позвать на помощь. Шедший мимо второклассник услышал ее крики и вытащил малышку. Ее брат уже успел наглотаться воды и плыл вниз по течению лицом вниз.

Школьнику удалось ухватить его за капюшон и вытянуть на берег. На крики прибежали взрослые и оказали пострадавшему первую помощь.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что в Коломне сотрудница полиции спасла девочку, тонувшую в водоеме. Сержант полиции Ирина Сухинова в свободное от службы время отдыхала возле водоема в деревне Негомож. Услышав, что рядом тонет ребенок, она, ее знакомый и местный рыбак бросились на помощь и вытащили из воды находившуюся без сознания девочку.