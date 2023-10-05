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Петр Фрадков обсудил со школьниками и студентами финансовую безопасность и профессиональные качества будущего

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Фото: Пресс-служба Промсвязьбанка
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В связи с ростом киберпреступности нужно быть готовым противостоять мошенническим действиям, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков на пленарной сессии «Разговоры на равных» в рамках финального этапа III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Глава ПСБ обсудил с финалистами Олимпиады — школьниками и студентами из разных стран — тренды и технологии цифровизации, особенности современных финансовых механизмов и инструментов, необходимые качества в профессиях настоящего и будущего. «Важно не просто отрабатывать задачу, а искренне верить в то, что делаешь. Это важно сейчас и будет важно в будущем», — подчеркнул Фрадков. По его словам, для успеха необходимы не только вовлеченность и профессионализм, но и усердие и позитивный настрой.

«Сейчас мы много говорим про большие данные, про искусственный интеллект с точки зрения позитивного подхода. Но, к сожалению, есть и другая, темная сторона — эти же инструменты используют и мошенники. Они отслеживают все эти тенденции и используют те же большие данные, искусственный интеллект, социальную инженерию. Всегда важно думать о том, что ты потенциально можешь быть атакован, и надо быть к этому готовым», — отметил Фрадков.

Отвечая на вопросы аудитории про криптовалюты, председатель банка призвал «очень аккуратно относиться к большому количеству предложений со стороны разных игроков рынка, которые предлагают криптовалюту как средство сбережения или некий инвестиционный инструмент». Фрадков предупредил, что криптовалюта — это лишь условное средство расчетов, и на данном этапе большая ошибка считать этот механизм инструментом инвестиций. «Рынок еще не сформирован, он очень волатилен, до конца непонятны и не просчитаны логика и структура жизни любой криптовалюты, а их, как мы знаем, очень много», — сказал он.

В финальном этапе Олимпиады принимают участие 500 школьников и студентов из 19 стран, включая Казахстан, Киргизию, Бразилию, Китай, Индию, ЮАР, Алжир, Венесуэлу, Вьетнам, Иран, Кубу, Пакистан.

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